In einem Wettbewerb wird auf Jahre und womöglich Jahrzehnte hinweg eine Spitzengruppe von Universitäten geschaffen, die nicht nur mehr Geld bekommen, sondern auch mit dem Pfund ihres Images wuchern können. Ein sich selbst verstärkender Effekt. Wehe dem, der nicht dazugehört! Den 93 Nicht-Spitzenuniversitäten in Deutschland bleibt nur, ihren Ruf abseits des Exzellenzzirkus auf andere Weise zu polieren.



