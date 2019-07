BMW erhöht den Druck auf seine Zulieferer. Der Münchener Autobauer fordert in Zukunft noch mehr "perfekte Leistung".

Der neue BMW-Vorstand für den Bereich "Einkauf und Lieferanten-Netzwerk", Andreas Wendt, hat in einem Interview mit dem Fachdienst "Automobil Industrie" die rund 4.500 Direktlieferanten des Autobauers zu noch mehr Leistung aufgefordert. Die "Sicherstellung der Profitabilität unseres Hauses" sei "ein elementarer Punkt", so Wendt, und verweist auf das Effizienz-Programm "Performance Next" , das der Konzern auf seiner Bilanzpressekonferenz im Frühjahr dieses Jahres vorgestellt hat. Damit erhöht das Unternehmen, das in diesem Jahr zum ...

