Mark G. Papa wird Vorstandsvorsitzender

Schlumberger Limited (NYSE: SLB) gab heute bekannt, dass sein Vorstand Olivier Le Peuch mit Wirkung zum 1. August 2019 zum Geschäftsführer und Mitglied des Vorstands von Schlumberger ernannt hat. Herr Le Peuch folgt Paal Kibsgaard, der mit Wirkung zum gleichen Datum als Geschäftsführer in den Ruhestand tritt. Ebenfalls zum 1. August tritt Herr Kibsgaard als Vorstandsvorsitzender zurück und scheidet als Mitglied des Vorstands aus. Herr Kibsgaard wird nach mehr als 22 Jahren Tätigkeit für das Unternehmen in den Ruhestand gehen, davon waren acht Jahre als CEO und vier Jahre als Vorstandsvorsitzender. Mit Wirkung zum gleichen Datum wird Mark G. Papa, ein derzeit nicht-unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats, zum nicht-exekutiven Vorstandsvorsitzenden ernannt. Peter Currie wird weiterhin als führendes unabhängiges Mitglied des Vorstands fungieren.

In seinen 32 Jahren bei dem Unternehmen hatte Herr Le Peuch eine Vielzahl von globalen Managementpositionen inne, darunter geschäftsführender Vizepräsident, Reservoir und Infrastruktur, Leiter der Cameron-Produktlinien, Leiter von Schlumberger Completions und stellvertretender Leiter für Engineering, Herstellung und Nachhaltigkeit. Zu Beginn seiner Karriere war Le Peuch GeoMarket-Manager für die Nordsee und Leiter von Software Integrated Solutions.

Herr Kibsgaard kommentierte: "Olivier verfügt über die Werte des Unternehmens, ein tiefes Wissen über unser Geschäft und eine bewährte Branchenerfahrung-alles in allem ist er ideal dafür geeignet, Schlumberger in das nächste Kapitel unserer Geschichte zu führen." Herr Le Peuch fügte hinzu: "Es ist mir eine große Ehre, Schlumberger und seine erstklassigen Mitarbeiter in einer sehr aufregenden Zeit in der Geschichte unseres Unternehmens führen zu dürfen. Ich möchte Paal für seine Führungsrolle und seine Beiträge zum Unternehmen sowie für seine Begleitung während des Nachfolgeprozesses danken."

Zur Nachfolge des CEO sagte Herr Currie: "Der Vorstand schließt sich mir an und dankt Paal für seine mehr als 22-jährige Tätigkeit für Schlumberger. Paal hat das Unternehmen durch den schlimmsten Abschwung in der Geschichte der Branche geführt und uns auf den richtigen Weg gebracht, um in einer veränderten Umgebung als Sieger hervorzugehen. Der Vorstand dankt Paal für seine hervorragende Führungsrolle bei der Modernisierung und Transformation des Unternehmens, um seinen weiteren zukünftigen Erfolg zu sichern. Wir wünschen Paal alles Gute, wenn er ein neues Kapitel in seinem Leben beginnt." Herr Papa fügte hinzu: "Der Verwaltungsrat begrüßt Olivier als Geschäftsführer und ist sehr zuversichtlich, dass Schlumberger unter seiner Führung weiter wachsen und gedeihen wird."

