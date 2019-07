2019 ist ein Kracher für mutige Investoren. In den USA macht die Börse immer mehr Menschen zu Millionären. Wie kann es sein, dass eine schlechte wirtschaftliche Lage solche Folgen hat? Zahlen Sparer die Zeche? So verrückt kann Börse sein. Noch zu Weihnachten war die Stimmung am Boden, manche Sparer träumten von steigenden Zinsen, und Börsianer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...