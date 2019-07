Die Aktie des russischen Erdgasriesen Gazprom (WKN: 903276) hatte es in der vergangenen Woche definitiv nicht leicht. Alleine in den letzten fünf Handelstagen ging es bei dem Papier von einem Kursniveau von 6,90 Euro bergab auf momentan lediglich noch 6,12 Euro. Das entspricht immerhin einem Abverkauf in Höhe von knapp 12 %. Doch was waren die Gründe für diese doch recht schlechte Entwicklung aus Sicht des Aktienkurses? Ein kleiner, Foolisher Check könnte hier einige interessante Aspekte offenbaren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...