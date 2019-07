Die Berliner Start-ups Momox und ReBuy dominieren die digitalen Märkte für gebrauchte Kleidung, Bücher und Smartphones. Die Basis des Erfolgs im margenschwachen Geschäft: komplexe Analyse-Software der Marke Eigenbau.

Alex Staschus eilt durch die Gänge des unübersichtlichen Klamottenlagers, einen Berg von Plastiktüten im Arm. Die verpackten T-Shirts, Pullover oder Hosen legt er ab, sobald er einen freien Platz im Regal findet. Dann scannt er den Strichcode der Ware und den Code vorne am Behälter - und weiter geht's mit dem nächsten Beutel. Der drahtige 56-Jährige mit den raspelkurzen Haaren legt im Schnitt zehn Kilometer pro Tag zurück. "Das ist mehr als mancher Fußballnationalspieler", sagt er und grinst.

Und seine Wege durch das Lager in Neuenhagen bei Berlin dürften sogar noch länger werden. Denn das Geschäft seines Arbeitgebers Momox, einem Auf- und Weiterverkäufer gebrauchter Bücher, CDs, Filme, Computerspiele und Kleidung, boomt. Das Unternehmen, vor 15 Jahren gegründet, betreibt 13 eigene Onlineshops, verkauft seine Waren aber in erster Linie über Ebay und Amazon. Momox ist einer der wichtigsten Secondhandshops im riesigen Reich der US-Internethändler. Und damit einer der wichtigsten Spieler in einem Markt, der kaum öffentliche Beachtung findet, obwohl der Umsatz längst beeindruckende Sphären erreicht hat. Es ist zugleich ein Markt, in dem das Erfolgsgeheimnis der Marktführer in einer skurrilen Mischung modernster IT und ganz alter Logistikweisheiten besteht.

Gemessen an der Zahl der Transaktionen, gilt Momox auf dem Amazon Marketplace als weltgrößter Händler für gebrauchte Waren. Der Umsatz der alternativen Händler auf dem Amazon-Marktplatz ist im vergangenen Jahr um rund 18 Prozent gewachsen - doppelt so schnell wie der Internethandel insgesamt. Die Zahlen zeigen, wie lukrativ das Marktplatzgeschäft ist. Doch es ist ein labiler Erfolg, der mit jeder Änderung der Spielregeln durch die Betreiber der Plattformen sein Ende finden kann. Schon heute verlangt Amazon recht happige Verkaufsprovisionen zwischen 10 Prozent bei Elektronikartikeln und 15 Prozent für den Weiterverkauf von Büchern, CDs und DVDs.

Dass es in Deutschland schon früher als anderswo ein Interesse an Recycling gab, habe den Start von Momox und dem ärgsten Rivalen ReBuy erleichtert, sagt E-Commerce-Experte Jochen Krisch. "Aktuell ist die Zeit für Re-Commerce aber reifer denn je, denn die Wegwerfmentalität verschwindet in vielen westlichen Märkten." Der Zeitgeist allein jedoch genügt als Geschäftsmodell nicht. Denn trotz allen Wachstums ist das Recycling ein extrem margenschwaches Geschäft: Fast jedes Stück ist ein Unikat, die Preise pro Artikel sind zudem sehr niedrig. Wer hier überleben wollte zeichnete sich in der analogen Welt meist durch besondere Skrupellosigkeit in seiner Geschäftsführung aus, etwa: Keine Angst vor Hehlerware. In der digitalen Recyclingwelt sind andere Tugenden gefragt, nämlich maximale Kosteneffizienz und allerbeste Software. Oder, wie sich das Modell Momox auch zusammenfassen ...

