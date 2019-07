BERLIN/ESSEN (ots) - Der GOLDENE KAMERA Digital Award, ein Preis der FUNKE MEDIENGRUPPE, wird auch in diesem Jahr wieder in Kooperation mit YouTube verliehen. Der YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award findet am 26. September im Rahmen des "YouTube Festivals" im Berliner Kraftwerk statt und wird live im Netz übertragen. Moderatoren des Abends werden erstmals Linda Zervakis und Daniele Rizzo sein.



Der YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award (YTGKDA) wird in acht Kategorien vergeben. Für die Kategorien "Best of Comedy & Entertainment", "Best of Education & Coaching", "Best of Information", "Best Newcomer" und "Best Brand Channel" wird eine Jury jeweils drei Nominierte festlegen. Zudem wird eine Persönlichkeit von der Jury mit einem "Special Award" für herausragende Leistungen im Netz geehrt. In den Kategorien "Best Music Act" und "Best of Let's Play & Gaming" können in diesem Jahr die User per Online-Voting in den nächsten Wochen entscheiden, wer aus einer zuvor von der Redaktion festgelegten Shortlist den Preis in Empfang nehmen wird. Die Preisträger der jeweiligen Kategorien werden erst während der Show, die im Livestream auf YouTube zu sehen sein wird, verraten. Über den Sieger für den "Best Brand Channel" wird das Publikum vor Ort per Live-Voting entscheiden.



Der hochkarätig besetzten Jury um Carsten Erdmann (Chefredakteur Digital der FUNKE Zentralredaktion), Christian Hellmann (Chefredakteur FUNKE Programmzeitschriften), Marie Todeskino (Chefredakteurin der FUNKE-Reichweitenportale) sowie Andreas Briese (Director YouTube Partnerships Central Europe) gehören unter anderem an: Die Webvideoproduzenten Patrizia Mosca ("Kurzgesagt - In a Nutshell"), LeFloid, Konstantin Hert ("freekickerz"), "Jay & Arya", Felix Michels ("Tomatolix"), "SeniorenZocken", TV-Entertainer & Fashion-Experte Jorge González, die Moderatorinnen Aminata Belli und Wana Limar, Hubertus Koch (Journalist und Filmemacher), Moritz Garth (Musiker), Larissa Pohl (CEO WUNDERMAN) sowie Dörte Spengler-Ahrens (Managing Director Creation Jung von Matt/SAGA).



Weitere Informationen zum YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award 2019 finden Sie unter: https://www.goldenekamera.de/digitalaward/



Folgen Sie dem YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award jederzeit im Netz auf YouTube oder Instagram.



Pressekontakt: Jutta Rottmann Pressekontakt GOLDENE KAMERA Tel.: +49 (0) 30 45 087 54 500 E-Mail: presse@goldenekamera.de