von Bernhard Bomke, Euro am SonntagPolitik ist ein weites Feld für Erstaunliches. Zwei aktuelle Beispiele: In Brüssel nominierten 28 Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsländer am Dienstag wie aus dem Nichts Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen als Präsidentin der EU-Kommission. Vier Tage davor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...