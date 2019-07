In der kommenden Woche blicken Anleger auf die Zentralbanken. Die EZB trifft sich zum Zinsentscheid - und liefert den Märkten damit Impulse.

Knapp einen Monat ist es her, dass Mario Draghi der Welt verkündete, im Zweifel die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) weiter zu lockern. Voraussetzung: Die Inflationserwartungen und die Konjunktur erholen sich nicht. Ein Monat entspricht in Konjunkturzyklen nicht viel Zeit. Doch fragen sich die Beobachter vor dem EZB-Zinsentscheid in der kommenden Woche: Wird Draghi es jetzt schon tun?

Bislang gingen Ökonomen Umfragen zufolge allenfalls vom September als ernstzunehmenden Handlungsmonat aus. Dann liegen den Notenbankern neue Prognosen für Inflation und Wachstum vor. Doch das Stimmungsbild hat sich gedreht. Einem Reuters-Bericht zufolge rechnen mittlerweile 60 Prozent der Anleger damit, dass die EZB am Donnerstag ihren Einlagenzinssatz um zehn Basispunkte senkt.

Die Commerzbank geht sogar noch einen Schritt weiter: Sie glaubt, dass die EZB den Zins sogar um 20 Basispunkte senkt. Aktuell liegt die Einlagenfazilität, um die es geht, bei minus 0,4 Prozent. Diesen Prozentsatz müssen Banken bezahlen, wenn sie Geld bei der EZB parken.

Schon heute bleibt die Frage, wie tief die EZB gehen kann, ohne die Märkte zu schocken. Unweigerlich würde dieser Schritt Folgen haben. Aktien könnte die Nachricht Auftrieb verleihen, Anleger weiter in Sachwerte wie Immobilien drängen und den Mahnern vor Blasen an Aktien- und Immobilienmärkten neues Futter geben. Am Devisenmarkt bewegten schon die Spekulationen am Freitag die Kurse: Der Schweizer Franken kletterte am Freitag auf ein Zwei-Jahres-Hoch. Ein Euro kostete zwischenzeitlich nur noch 1,10 Franken.

Nicht nur die EZB, sondern die großen Notenbanken der Welt treiben die mauen Konjunkturaussichten um. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hinterlässt Spuren. Das chinesische Wirtschaftswachstum ist im zweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...