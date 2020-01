München (www.anleihencheck.de) - Ob der gute Jahresauftakt an den Finanzmärkten anhält, hängt nächste Woche primär von zwei Faktoren ab, so die Experten von Merck Finck Privatbankiers."Die Serie von Stimmungsdaten auf Unternehmens- wie auch Verbraucherseite wird ein wichtiger Taktgeber für den kurzfristigen Börsentrend sein", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers verweise zudem auf die beiden Zentralbank-Meetings der EZB und der Bank of Japan, die ebenfalls im Fokus stehen würden: "Umso klarer die Bestätigung der ultraexpansiven Kurse der beiden Notenbanken ausfällt, umso besser für den weiteren Börsentrend zum Jahresauftakt". Greil bleibe für das Aktienjahr 2019 konstruktiv gestimmt - insbesondere für die USA. ...

