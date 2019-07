Ionity, Tank & Rast und Volkswagen Sachsen haben den zweiten HPC-Ladepark an Thüringens Autobahnen in Betrieb genommen. Die Raststätten Altenburger Land Nord und Süd an der A4 verfügen jeweils über vier CCS-Ladepunkte, die auf eine Ladeleistung von bis zu 350 kW ausgelegt sind. Der erste HPC-Ladepark von Ionity in Thüringen befindet sich beim SVG Autohof in Schwabhausen. Zwei weitere Thüringer Standorte ...

