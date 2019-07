Ab 2025 gelten auch für Lkw strenge CO2-Ziele. Doch die technischen Herausforderungen sind viel größer als bei Autos. Vor allem große Laster für die Langstrecke dürften noch schwerer und ziemlich teuer werden.

Es knarzt und knistert kurz, dann wird es leise. Das monotone Brummen des 650 PS starken V8-Diesels verstummt; ein Elektromotor hat die Arbeit übernommen. Außer an der Geräuschkulisse merkt der Fahrer davon nichts. Ohne jedes Ruckeln hat der 40 Tonnen schwere Lkw sich im dichten Verkehr auf der A 5 südlich von Frankfurt an eine Oberleitung angedockt, wie eine E-Lok. Ein paar Minuten kann der Fahrer der Darmstädter Spedition Schanz nun rein elektrisch fahren, zugleich lädt er an der Oberleitung einen Akku.

Nach fünf Kilometern ist der kurze Ausflug in die Zukunft des Schwerlastverkehrs wieder vorbei. Ein paar Minuten noch genügt der gerade geladene Strom aus der Batterie, dann kehrt das Brummen zurück: Der Diesel übernimmt.

Der kurze Abschnitt zwischen Frankfurt und Darmstadt ist eine von drei Teststrecken weltweit, auf denen die beiden Konzerne Siemens und Scania Oberleitungen installiert haben. Die Modellversuche sollen wichtige Daten liefern. Die Forscher wollen herausfinden, wie viel Diesel - und damit CO2 - die E-Lkw im Schwerlastverkehr einsparen können, wenn man sie teilweise elektrifiziert. Für die Verkehrswende könnte das ein wichtiger Schritt sein: Schwere Trucks gelten als die härteste Nuss, die es auf dem Weg zur klimafreundlichen Mobilität zu knacken gilt.

Dreckschleuder Güterverkehr

Lange konnten sich die Brummis hinter den Pkw verstecken, nun nimmt die Politik auch sie ins Visier: Ab 2025 gelten strenge CO2-Flottenziele, die bereits 2030 drastisch verschärft werden. Und die Politik wird den Druck auf die Lkw-Hersteller weiter erhöhen. "Die Verschärfung der CO2-Grenzen ist gerade mal der Anfang", glaubt Stefan Ziegert, bei Scania Deutschland Produktmanager für nachhaltige Antriebe, "bei den 2030er-Zielen ist nicht Schluss." Schließlich sind im Verkehr, anders als in der Industrie und bei Gebäuden, die CO2-Emissionen seit 1990 nicht gesunken. Will Deutschland die im Pariser Abkommen zugesagte CO2-Reduktion nur annähernd einhalten, muss auch der Verkehr einen Beitrag leisten.

Mit ein paar Millionen Elektroautos und mehr ÖPNV kann das nicht gelingen: Der deutsche Straßengüterverkehr verursacht jährlich mehr als 40 Millionen Tonnen CO2 - ein Viertel der Treibhausgasemissionen, die in der Mobilität insgesamt anfallen. Die Schiene, so viel steht fest, wird das Problem nicht lösen. Seit Jahrzehnten werden überall einst den Güterzügen zugedachte Gleiskörper zurückgebaut; seit der großen Bahnreform 1994 ist das Gleisnetz um 20 Prozent geschrumpft. Auf der Schiene laufen in Deutschland nur 18 Prozent des Güterverkehrs; in der Schweiz sind es 40, in den USA gar 45 Prozent. Selbst wenn die Schiene plötzlich gewaltige Zuwächse erzielte, würde der Lkw-Verkehr nicht nachhaltig schrumpfen. Verkehrsforscher berechnen, dass der Effekt wegen des schnellen Wachstums des Güterverkehrs insgesamt schon nach zwei bis drei Jahren wieder verpufft wäre.Am CO2-ärmeren Lkw führt also kein Weg vorbei. Bisher unterlagen Nutzfahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen - anders als Pkw - in der EU keinen CO2-Limits. Das ändert sich drastisch: Von 2025 an soll jeder Hersteller im Schnitt 15 Prozent weniger CO2 mit seinen Neufahrzeugen erzeugen als 2018, ab 2030 30 Prozent weniger. In der Branche macht sich nun hektischer Aktivismus breit, um nicht zu sagen: Panik.

Die Ingenieure sind ratlos. Zwar kommen theoretisch nicht weniger als vier Antriebsarten in Betracht, um den Gütertransport langfristig CO2-neutral zu machen: batterieelektrische Fahrzeuge, wie man sie von Autos kennt; die Brennstoffzelle und E-Fuels - synthetische Kraftstoffe, die man aus Wasser- und Kohlenstoff erzeugen kann. Und die Oberleitungs-Lkw.

Das Problem: Jede der neuen Technologien hat gravierende Nachteile; vor allem sind sie allesamt sehr teuer. "Die 15 Prozent bis 2025 kriegen wir noch irgendwie hin: Hybride, kleine E-Laster auf der Kurzstrecke, mehr Biodiesel und Gasmotoren", sagt der Entwicklungsvorstand eines großen Herstellers, "aber wie das 2030 gehen soll, ist noch ein Rätsel."Ein Problem, das ...

