21.07.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Raiffeisen Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem wöchentlichen Marktausblick von Raiffeisen Research: In der vergangenen Woche legten die internationalen Aktienmärkte eine Verschnaufpause ein und notierten seitwärts. Während zur Wochenmitte noch die negativen Ausblicke bei einigen Unternehmen die Stimmung der Investoren trübten, sorgten gegen Wochenende Zinssenkungsfantasien wieder für mehr Auftrieb. Am Donnerstag sprach sich der Chef der New Yorker Fed für eine Zinssenkung um 50 BP aus, was an den Märkten sofort positiv aufgenommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...