Eine neue Börsenwoche neigt sich mal wieder dem Ende entgegen. Es gab erneut viele spannende und insbesondere auffällige Meldungen in den vergangenen fünf Tagen. Sowie einige, die womöglich in all dem Alltags- oder auch Urlaubsstress dieser Tage untergegangen sein könnten. Wer weiß, wer weiß. Werfen wir in diesem Sinne einen Foolishen Blick auf zwei wichtige Meldungen der vergangenen Woche. Sowie auf die zugrunde liegenden Aktien, die von diesen Nachrichten berührt und möglicherweise mittel- bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...