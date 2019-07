Stuttgart (ots) - Wie auch in den vergangenen Jahren sind die PIRATEN auch dieses Mal auf dem Stuttgarter CSD anzutreffen. Sowohl bei der CSD-Polit-Parade am 27. Juli als auch bei der CSD-Hocketse am 27. und 28. Juli beteiligen sich die PIRATEN.



"Einiges haben wir schon erreicht, aber es gibt noch immer Diskriminierung gegenüber der LGBTI-Community. Gerade beim kirchlichen Arbeitsrecht sehe ich eine große Baustelle, auch Transsexuelle sind nach wie vor stark vom Staat eingeschränkt. Jeder Mensch sollte die Freiheit haben, über seine sexuelle Identität und Orientierung frei zu entscheiden", kommentiert Christian Brugger-Burg, Kreisvorsitzender der Stuttgarter PIRATEN. "Ich freue mich auf den CSD, die Stimmung ist jedes Jahr einfach klasse und die Menschen einzigartig."



Die Partei ist auf der Parade mit einer Fußgruppe und an der Hocketse mit einem Stand beteiligt.



