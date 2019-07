Unterföhring (ots) -



Die neue Staffel der Kultserie "MacGyver" in SAT.1: Angus MacGyvers (Till Lucas) Erfindungsreichtum sind in Nigeria bestimmt von Vorteil. Dorthin hat es das Genie nach seinem Austritt aus der Phoenix Foundation nämlich verschlagen. Doch statt eines einfachen Landlebens wartet eine ganz persönliche Herausforderung auf ihn: Sein Vater James (Tate Donovan) wird von der russischen Militärpolizei gesucht und braucht Angus' Hilfe. Wird der Bastler das Landleben wieder gegen Landminen eintauschen?



SAT.1 zeigt "MacGyver", Staffel 3, ab 23. Juli um 20:15 Uhr, in Doppelfolgen zum ersten Mal im Free TV.



