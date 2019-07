Mit Libra bringt Facebook eine weitere Kryptowährung auf den Markt, doch was kann der neue Facebook-Coin und wie unterscheidet er sich von der berühmtesten Kryptowährung, dem Bitcoin?? Die Kryptowährungen Bitcoin und Libra weisen in vielerlei Hinsicht Unterschiede auf? Libra legitimiert den Versuch, Geld und Staat weiter voneinander zu trennen? Am Bitcoin wird der Facebook-Coin jedoch scheitern1. ZentralisierungDer Bitcoin unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von dem ...

