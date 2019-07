Wirecard versus Financial Times - dieser Streit droht zur Dauerfehde zu werden. Wie jetzt bekannt wurde, hat der Münchener Zahlungsdienstleister die britische Finanzzeitung, die mit ihren Berichten den Kurs der Wirecard-Aktie zu Fall brachte, aufgefordert, keine weiteren Artikel zu veröffentlichen. In einem Schreiben wendet sich Wirecard direkt an die FT. Hintergrund der Forderung: Neue Informationen, die an Brisanz kaum zu übertreffen sind - verbunden mit der Frage, ob eine neue Shortseller-Attacke ...

