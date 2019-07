Der größte Musikstreamer bleibt mit dem Zuwachs seiner Kunden unter den Erwartungen. Die nächsten Konkurrenten stehen schon in der Tür, vor allem Apple und Amazon und dann wird es enger. Denn die Eigenproduktion von Netflix ist sehr teuer geworden und damit ist die Marge im Streaminggeschäft geringer. In diesem Falle sind die hohen Bewertungen nicht mehr tragbar. Minus 20 % in den letzten zehn Tagen sind noch nicht das Ende. Also raus!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info