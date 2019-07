TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zinsspekulationen und die politische Großwetterlage lassen die Anleger in Ostasien und Australien am Montag zurückhaltend agieren. Es dominieren negative Vorzeichen, hauptsächlich weil Erwartungen eines "großen" Zinsschritts der US-Notenbank ausgepreist würden, sagen Marktteilnehmer. Daneben belasteten aber auch der Irankonflikt und der noch immer ungelöste US-chinesische Handelsstreit.

Am Freitag hatten die Börsen der Region deutlicher zugelegt, nachdem Äußerungen des Präsidenten der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, dahingehend interpretiert worden waren, dass die US-Notenbank bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche die Zinsen gleich um 50 statt um nur 25 Basispunkte senken könnte. Ein Sprecher der New Yorker Fed-Filiale relativierte allerdings später Williams' Aussagen, was die US-Börsen am Freitag belastete.

"Wenn ich die Risiken am Markt quantifizieren müsste, dann würden 90 Prozent auf die Geldpolitik der Fed entfallen und 10 Prozent auf geopolitische Befürchtungen", sagt Stephen Innes von Vanguard Markets. Anleger stünden ganz und gar im Bann einer lockereren Geldpolitik, ordnet er das Geschehen ein.

In Tokio verliert der Nikkei-225-Index 0,3 Prozent auf 21.393 Punkte. Der Verkaufsdruck wird hier etwas gemildert vom Dollar, der zum Yen leicht zulegt. Der Dollar steigt auf rund 108 Yen von Kursen um 107,70 Yen am Freitagmorgen.

Chinesische Technologiebörse STAR mit positivem Debüt

In Schanghai geht es mit dem Composite-Index 0,6 Prozent abwärts. Das neue Börsensegment STAR, das als chinesisches Pendant zur US-Technologiebörse Nasdaq konzipiert ist, hat jedoch einen guten Start verzeichnet. Alle 25 Aktien des Segments notieren im Plus. Beobachter berichten von einer massiven Überzeichnung der jeweiligen Börsengänge, warnen aber auch vor hoher Volatilität, besonders am Anfang. Zunächst könne ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bestehen, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters den stellvertretenden General Manager der Börse Schanghai, Liu Te. Schwankungen sollten daher nicht überbewertet werden.

In Hongkong verliert der Hang-Seng-Index 0,8 Prozent. Hier belasten nach Angaben aus dem Handel die Proteste gegen das umstrittene Auslieferungsgesetz vom Wochenende.

Die jüngste Entwicklung im Irankonflikt gibt den Ölpreisen Auftrieb und vielerorts auch den Aktien der Branche. Das Barrel der global gehandelten Sorte Brent verteuert sich um 1,2 Prozent auf 63,20 Dollar, nachdem Iran in der Straße von Hormus einen britischen Tanker aufgebracht hat. Die britische Premierministerin Theresa May hat daher für Montag eine Krisensitzung des Kabinetts angesetzt. Die Aktien von Oil Search steigen in Sydney um 0,7 Prozent und die von Santos um 0,5 Prozent. In Hongkong gewinnen CNOOC 0,8 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.674,30 -0,39% +18,20% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.393,00 -0,34% +6,89% 08:00 Kospi (Seoul) 2.090,98 -0,16% +2,45% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.542,59 -0,77% +11,38% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.357,37 -0,61% +10,08% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.652,63 -0,34% -1,92% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:03 % YTD EUR/USD 1,1216 -0,0% 1,1218 1,1261 -2,2% EUR/JPY 121,11 +0,2% 120,87 121,26 -3,7% EUR/GBP 0,8972 +0,0% 0,8969 0,8991 -0,3% GBP/USD 1,2501 -0,1% 1,2509 1,2526 -1,9% USD/JPY 107,98 +0,2% 107,74 107,68 -1,6% USD/KRW 1176,16 0% 1176,16 1174,44 +5,6% USD/CNY 6,8822 0% 6,8822 6,8749 +0,1% USD/CNH 6,8790 +0,0% 6,8787 6,8763 +0,1% USD/HKD 7,8075 +0,0% 7,8070 7,8052 -0,3% AUD/USD 0,7039 -0,1% 0,7043 0,7062 -0,1% NZD/USD 0,6775 +0,2% 0,6765 0,6777 +0,9% Bitcoin BTC/USD 10.565,75 +0,1% 10.559,25 10.706,26 +184,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,19 55,63 +0,7% 0,39 +17,7% Brent/ICE 63,20 62,47 +1,2% 0,73 +14,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.427,14 1.425,27 +0,1% +1,87 +11,3% Silber (Spot) 16,34 16,21 +0,8% +0,13 +5,5% Platin (Spot) 850,44 848,25 +0,3% +2,19 +6,8% Kupfer-Future 2,75 2,75 -0,1% -0,00 +3,9% ===

