FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

FKTJ XFRA DE0008484361 NOMURA REAL RETURN FONDS 4.950 EUR

98M XFRA US5535301064 MSC INDUSTR. DIRE.DL-,001 0.667 EUR

LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.169 EUR

OTES XFRA US4233253073 HELLENIC TELEC.ORG.ADR1/2 0.030 EUR

FMC1 XFRA US3453708600 FORD MOTOR DL-,01 0.133 EUR

ENLA XFRA US29265W2070 ENEL S.P.A. ADR EO 1 0.140 EUR

CP6 XFRA US2166484020 COOPER COS INC. DL-,10 0.027 EUR

ENL XFRA IT0003128367 ENEL S.P.A. EO 1 0.140 EUR

OTE XFRA GRS260333000 HELLENIC TELEC. ORG. NAM. 0.060 EUR

AR4 XFRA DE000A0JK2A8 AURELIUS EQ.OPP. O.N. 3.000 EUR

DOQ XFRA AT0000818802 DO + CO AG

XFRA DE000HLB3TQ5 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07B/18 0.001 %

1AW XFRA US04010E1091 ARGAN INC. DL-,15 0.222 EUR