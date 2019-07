Die britische Investmentbank Barclays hat Software AG aus Bewertungsgründen von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel auf 33,50 Euro belassen. Der jüngste Kursrutsch sei übertrieben und erinnere an eine vergleichbare Einstiegschance 2014, schrieb Analyst Sven Merkt in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibt optimistisch hinsichtlich der neuen Strategie der Darmstädter und hält die Jahresziele nun für gut erreichbar./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-07-22/07:55

ISIN: DE000A2GS401