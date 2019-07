Die Aktie von Tom Tailor (WKN: A0STST) wird zum Spielball von Spekulanten: Das Papier machte am Freitag einen Satz nach oben um +83,51% auf 1,78 Euro. Von Unternehmensseite gibt es jedoch keine kursrelevanten Ad-hoc-Mitteilungen wie desöfteren in jüngster Vergangenheit. Die letzte News gab es vor rund einer Woche für Mode-Begeisterte zur Star-Kollaboration mit Nena und ihrer Tochter Larissa, die eine Herbstkollektion designen werden.

Die einzigen relevanten News sind Stimmrechtsmitteilungen. Demzufolge hat der Fosun-Konzern seine Beteiligung an Tom Tailor per 12. Juli mehr als verdoppelt. Dem Handelskonglomerat rund um den Multimilliardär Guo Guangchang gehören nun rund 77% an der Modekette. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen ist es nicht unwahrscheinlich, dass Leerverkäufer für die Kursturbulenzen verantwortlich sind. Hinter den Kulissen geht es hoch her. Gibt es ein Happy End?

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz. Die nächste Gerry Weber?

Ähnlich wie bei dem in der letzten Woche die Schlagzeilen bestimmenden Traditionsmodehaus Gerry Weber (wir berichteten), hatte Tom Tailor in der jüngeren Vergangenheit mit schrumpfenden Umsätzen zu kämpfen. Auch die Profitabilität verschlechterte sich zusehends. Nun sieht sich der Hamburger Bekleidungskonzern erhöhten Risiken gegenüber, welche die finanzielle Gesundheit des Unternehmens auf die Probe stellen.

Wachstum um jeden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...