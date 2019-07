Der MDAX ist der zweitwichtigste deutsche Aktienindex. Er spiegelt die Entwicklung der 60 größten Unternehmen wider, die bei Marktkapitalisierung und Orderbuchumsatz nach den 30 DAX-Unternehmen folgen. Im September 2018 wurde der MDAX von 50 auf 60 Werte erweitert, um einige zuvor nur im TecDAX geführte Unternehmen hier zusätzlich aufzunehmen.

Für das deutsch-französische Luftfahrtunternehmen Airbus mit Sitz in Toulouse gilt eine Sonderregelung: Ihm ist der Aufstieg in den DAX verwehrt. Denn der Hauptsitz des Unternehmens liegt im Ausland und der Hauptumsatz findet an der Euronext statt. Aufgrund ihrer hohen Gewichtung von 10,4 Prozent übt die Airbus-Aktie aber einen starken Einfluss im Index aus.

Gut ein Drittel im MDAX sind mittelgroße Industrieunternehmen. Bei der Gewichtung folgen Deutsche Wohnen (4,6 Prozent) und Symrise (4,5 Prozent) sowie MTU Aero Engines (4,3 Prozent) und Hannover (3,5 Prozent). Weil der MDAX nach der Marktkapitalisierung gewichtet ist, ändert sich die Gewichtung der Aktien aber mit jeder Neuberechnung des MDAX.

Während es um die wirtschaftliche Auseinandersetzung ...

