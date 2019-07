Lululemon Athletica - hängen die Bullen den Henkel an die Tasse?

Sehr bullisches Setup - neue Allzeithochs im Blick

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US5500211090: Der an der NASDAQ notierte Sportartikelhersteller Lululemon Atlehtica aus dem kanadischen Vancouver profitiert vom weltweiten Yoga-Boom und will jetzt auch in den Beauty-Sektor expandieren. Fakt ist: die Aktie hat bei den letzten Quartalsergebnissen ein überzeugendes Umsatz- und Gewinnwachstum hingelegt und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Seit Januar 2019 liegt der 20-er EMA über dem 50-er EMA und der Kursverlauf zeigt ständig höhere Hochs und höhere Tiefs. Momentan sieht es so aus, als ob LULU auf der Höhe des Allzeithochs eine kurze Atempause einlegt, während der Gesamtmarkt doch etwas deutlicher zurückgekommen ist. Dies darf als Zeichen von Stärke gewertet werden. Natürlich kann auch LULU noch etwas weiter korrigieren. Wenn die Bullen mitspielen, sollte der Kursverlauf aber spätestens am 20-Tage-Durchschnitt weiter nach oben gleiten. Eine Tasse-mit-Henkel-Formation würde sich abzeichnen und ein neuer Schlusskurs über dem alten Allzeithoch wäre dann als sehr bullisches Kaufsignal zu interpretieren.Sollte LULU das Kaufsignal bestätigen, gibt es hier viel Luft nach oben. Quartalszahlen gibt es erst wieder am 4. September (Termin noch nicht bestätigt). Somit reicht die Zeit, um die Gewinne erst einmal laufen zu lassen.Ein Kaufsignal könnte schon in den nächsten Tage in den Charts zu sehen sein. Es bietet sich an, den Stopp Loss bei 175 USD zu setzen, um Verluste auf ein Minimum zu begrenzen, sofern sich die Erwartungen nicht erfüllen.Aussicht:Link zum Originalbeitrag auf ratgeberGELD.at: Diese Woche findet wieder mein täglicherstatt - Du kannst an diesem Event natürlich absolut kostenfrei teilnehmen. Ich präsentiere hier meine täglichen Gameplan, starke Momentumaktien und einen Überblick über die aktuelle Marktsituation.Hier der Link zum Live Stream https://www.ratgebergeld.at/middayalert oder über mein Facebookprofil https://www.facebook.com/ratgebergeldAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in LULU