FRANKFURT (Dow Jones)--Der Schweizer Pharmakonzern Roche weitet sein globales Zugangsprogramm über HIV hinaus auf Mycobacterium tuberculosis (MTB), Hepatitis B und C (HBV und HCV) sowie humanes Papillomavirus (HPV) aus. Dies gelte für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen, in denen die Krankheitslast am größten ist, teilte Roche mit.

Der Konzern hatte 2014 ein weltweites Zugangsprogramm - das Roche Global Access Program - gestartet, zunächst für einen besseren Zugang zu HIV-Diagnostika. Die Ausweitung des Programms unterstreiche das Engagement von Roche, den Zugang zu kostengünstigen Ressourcen zu verbessern, Ausbauprogramme umzusetzen und in den Regionen mit dem größten Bedarf zur Ausrottung von Krankheiten beizutragen, teilte der Konzern mit

July 22, 2019 01:47 ET (05:47 GMT)

