Der DAX dürfte am Montag mit leichten Zugewinnen in den Tag starten, nachdem er in der Vorwoche rund 0,5 Prozent einbüßte und damit die zweite Woche in Folge verlor. In der Handelswoche stehen etliche wichtige Q2-Ergebnisse an der Wall Street zur Veröffentlichung an, zudem wird die EZB am Donnerstag ihren Zinsentscheid bekannt geben. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

