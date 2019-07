BAYER - 'HB': STAATSANWALTSCHAFT ERMITTELT WEGEN IBEROGAST Bayer -AR Hoffmann erwartet keine Vergleiche bei Glyphosat-Klagen Hapag-Lloyd sieht sich trotz Handelsstreit im laufenden Jahr auf Kurs (EamS) Godewind Immobilien AG meldet vorläufige Halbjahresergebnisse und hebt Prognose für das Gesamtjahr an Leoni -Abspaltung dauert, Automobilwoche Jefferies senkt Munich Re auf 'Underperform' - Ziel auf 193 Euro - bemängelt Gewinnaussichten Porsche schärft Ergebnisprogramm nach Wirecard erhebt in einem Brief schwere Anschuldigungen gegen die "Financial Times", HB, S. 30-31 Clariant verkauft Bereich Gesundheitsverpackungen Novartis -Tochter Sandoz rekrutiert ersten Patienten für Denosumab-Studie Philips Q2 - Umsatz 4,7 Mrd (Prog 4,59) , ber EBITA 549 Mio (Prog ...

