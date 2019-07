FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Montagmorgen bis 8.15 Uhr 6 Ticks auf 173,37 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 173,43 Prozent und das Tagestief bei 173,3 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.382 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 2 Ticks auf 134,66 Prozent. Mit den Spannungen im Golf bleibt der Bund gut unterstützt und handelt nicht weit vom Hoch bei 174,05. Im Blick steht die EZB-Sitzung in der laufenden Woche. An den Märkten wird eine Zinssenkung mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 50 Prozent eingepreist.

July 22, 2019 02:22 ET (06:22 GMT)

