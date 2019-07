Wirecard arbeitet für Aldi in der Abrechnung und damit sind die Versuche, Wirecard anzugreifen, in der Wirkung begrenzt. 4.300 Aldi-Kassen sind an Wirecard angeschlossen. Eine Hochrechnung für Umsätze und Gewinne wird zwar schwieriger, aber in der Tendenz sicherer. Wir rechnen damit, dass es mit Vorlage der Halbjahreszahlen einige Hochstufungen durch Analysten geben wird. 18 Mrd. Euro Marktwert sind ein sehr hoher Preis. Aber die Perspektiven rechnen sich. Plus 5,5 % Tagesgewinn am Freitag waren ein bisschen viel, doch Kursziele von 200 Euro werden schon herumgereicht.



