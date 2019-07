Die Deutsche Telekom kämpft nach wie vor um die Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint. In dieser Woche könnte bereits eine Vorentscheidung fallen, nachdem das Justizministerium Druck macht und eine schnelle Lösung fordert. Für die Aktie des DAX-Konzerns könnte eine Entscheidung die Trendwende bedeuten.Während die Telekommunikationsbehörde FCC bereits vor einigen Wochen Zustimmung für den 26 Milliarden Dollar schweren Zusammenschluss von T-Mobile US und Sprint signalisiert hat, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...