Guten Morgen,eine Leitzinssenkungswelle geht um den Globus. Seit dem Zeitpunkt, wo die Fed und die EZB klare Versprechungen hin zu einer weiterhin lockereren Geldpolitik ausgesprochen haben für den Fall, dass die Volkswirtschaften nicht in Fahrt kommen, haben die Notenbanken anderer Länder bereits vorgegriffen: Allein in der abgelaufenen Woche hatten die Notenbanken Südafrikas, Südkoreas und Indonesiens ihre Leitzinsen gesenkt.Und auch in Zürich hat der oberste Frankenhüter Thomas Jordan sich bereits seit einigen Monaten auffallend oft dahingehend geäußert, dass der Spielraum für weitere Zinssenkungen nicht ausgeschöpft ist. Die SNB hält mit ihrem negativen Leitzins von minus 0,75 % nach wie vor den unangefochtenen Weltrekord und eine Wende ist nicht absehbar. Allein die Aufwertung des Franken zum Euro dürfte ausreichen, um erneut an der Negativschraube zu drehen, denn der Euro ist die wichtigste Exportwährung der Schweiz.

