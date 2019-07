Der DAX konnte am Freitag das obere offene Gap um 12.320 Punkte schließen und tauchte in Folge wieder nach unten ab. Die Marke von 12.200 Punkten konnte am Freitag zunächst verteidigt werden, sollte aber in den kommenden Handelstagen wieder zur Disposition stehen.

Eine kurzfristige Aufwärtskorrektur bis über 12.300 Punkte ist möglich, in Folge sollte der DAX aber weiter nachgeben und 12.200 Punkte unterschreiten. Zu beachten ist außerdem, dass sich um 11.530 Punkte noch ein offenes Gap befindet, welches wieder geschlossen werden sollte.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 12.260 Punkten, vorbörslich bei 12.230 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 12.200, 12.000 und 11.900 Punkten, nach oben bei 12.200, 12.300 und 12.400 Punkten.

DAX mit weiter fallenden Kursen erwartet.

Unter 12.200 Punkten verstärkte Abwärtsdynamik erwartet.

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang April bis Ende Juli.

Gebert-Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Juni: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...