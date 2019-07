Seit Januar hat das Papier des beliebten Sportartikelherstellers Adidas an die 55 Prozent an Wert zugewonnen und sich in der aktuellen Aufwärtsphase über sämtliche Fibonacci-Extension-Retracements hinweggesetzt. Nun notiert das Papier trotz bullischer Merkmale aber an einem sehr viel größeren Widerstand und könnte kurzfristig zum Luftholen ansetzen. Dabei lässt sich die komfortable Unterstützungssituation bestehend aus der unteren Trendlinie sowie dem EMA 50 und zu guter Letzt den 200-Tage-Durchschnitt sowie einer dort verlaufenden Horizontalunterstützung nicht leugnen. Am Kursniveau von 283,15 Euro beißt sich Adidas jedoch sämtliche Zähne aus und könnte auf Monatssicht sogar ein Doppelhoch etablieren. Dieses wird allerdings erst bei weiteren Kursabschlägen tatsächlich aktiviert und könnte dadurch eine Minikorrektur einleiten. ...

