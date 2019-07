ML Gold: ML Gold wird Unternehmensnamen zu M3 Metals ändern DGAP-News: ML Gold / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung ML Gold: ML Gold wird Unternehmensnamen zu M3 Metals ändern 22.07.2019 / 09:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ML Gold wird Unternehmensnamen zu M3 Metals ändern Vancouver, BC, 22. Juli 2019 - ML Gold Corp. (TSX-V: MLG; FSE: XOVN.F) ("ML Gold" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen die Genehmigung der TSX Venture Exchange einholen wird, um den Namen des Unternehmens zu M3 Metals Corp. zu ändern. Der neue Unternehmensname wird das diversifizierte Portfolio des Unternehmens besser widerspiegeln. Kosta Tsoutsis, CEO des Unternehmens, erklärte: "Wir freuen uns sehr, unser massives, sich vollständig in Unternehmensbesitz befindliches Eisenerzprojekt im Osten Kanadas voranzutreiben, dessen Risiko wir erheblich reduziert haben und in das über 35 Millionen Dollar investiert wurden. Wir glauben, dass der Name M3 Metals unsere Fokussierung auf dieses wertvolle Asset besser widerspiegeln wird und es uns dennoch ermöglicht, die anderen Projekte in unserem Portfolio weiter voranzutreiben." In Übereinstimmung mit den aktuellen Richtlinien der TSX-V ist für die vorgeschlagene Namensänderung keine Zustimmung der Aktionäre erforderlich. Die Namensänderung wurde vom Board of Directors des Unternehmens genehmigt. Das Datum des Inkrafttretens der Namensänderung wird in einer nachfolgenden Pressemitteilung bekannt gegeben. Über ML Gold Corp. ML Gold Corp. ist eine kanadische börsennotierte Gesellschaft mit Fokus auf Wertschöpfung für die Aktionäre durch Entdeckungen und strategische Entwicklung von Mineralliegenschaften in Nordamerika. ML GOLD CORP. Adrian Smith President Suite 2000 - 1177 West Hastings St Vancouver, BC Canada V6E 2K3 Tel.: (604) 669-2279 Fax: (604) 602-1606 info@ mlgoldcorp.com www.mlgoldcorp.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 22.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 844457 22.07.2019 ISIN CA60689H2037 AXC0066 2019-07-22/09:15