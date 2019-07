Die britische Investmentbank HSBC hat AB Inbev mit "Buy" und einem Kursziel von 100 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Verkauf des Australien-Geschäfts und möglicherweise auch noch andere Maßnahmen machten die Schuldenabbau-Ambitionen des Brauereikonzerns glaubwürdiger, schrieb Analyst Carlos Laboy in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019

ISIN BE0974293251

AXC0069 2019-07-22/09:30