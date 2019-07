Ergebnisse Hauptversammlung



Wien (pta009/22.07.2019/09:00) - Österreichische Staatsdruckerei Holding AG Dividendenbekanntmachung ISIN AT 00000OESD0



In der am 19. Juli 2019 stattgefundenen 9. Ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft wurde u. a. beschlossen, für das Geschäftsjahr vom 01.04.2018 bis zum 31.03.2019 je Stückaktie eine Dividende von EUR 0,53 auszuschütten.



Gemäß diesem Beschluss wird diese Dividende - abzüglich 27,5 % Kapitalertragssteuer, sofern nicht eine gesetzliche Ausnahme von der Einhebung der Kapitalertragssteuer vorgesehen ist - ab 02. August 2019 durch Gutschrift der depotführenden Banken ausbezahlt.



Als Hauptzahlstelle fungiert die Erste Group Bank AG, 1100 Wien, Am Belvedere 1. Handel "ex Dividende" an der Wiener Börse: 25. Juli 2019 Record Date für die Dividende ist der 26. Juli 2019



Wien, im Juli 2019



Der Vorstand



ISIN(s): AT00000OESD0 (Aktie)



