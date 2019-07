Die großen deutschen Wohnungskonzerne wie Vonovia haben in den letzten Jahren von der Wohnungsknappheit in den Ballungsräumen profitiert. Einer Studie zufolge wird sich daran auf Sicht der nächsten Jahre nicht viel ändern.Laut einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) werden in deutschen Metropolen viel zu wenige Wohnungen gebaut. So sei der Bedarf an Neubauwohnungen in Köln seit 2016 noch nicht mal zur Hälfte gedeckt worden (46 Prozent). In Stuttgart lag die Quote bei 56 Prozent. ...

