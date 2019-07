Die Aktie der Deutschen Euroshop (WKN: 748020) ist definitiv ein interessantes Dividendenpapier. Bei einer erst vor wenigen Wochen ausgeschütteten Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Anteilsschein sowie einem aktuellen Kursniveau von 25,02 Euro (19.07.2019) käme die Shoppingcenter-Beteiligungsgesellschaft momentan auf eine attraktive Dividendenrendite in Höhe von 5,99 %. Allerdings ist das bei Weitem nicht alles, was diese interessante Dividendenaktie momentan zu bieten hat. Lass uns daher im Folgenden ...

