Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Stark zum Auftakt mit dem direkten Schließen einer Notierungslücke, aber schnell schwächer werdend - so präsentierte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am vorigen Freitag, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Keine große Hilfe werde für den heutigen Montag die US-Börse sein, denn die führenden Indizes hätten nach deutschem Börsenschluss noch einmal merklich nachgegeben und seien in die Nähe ihrer Wochentiefs gefallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...