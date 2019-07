DJ Original-Research: Expedeon AG (von GBC AG): Vorstandsinterview

Original-Research: Expedeon AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Expedeon AG Unternehmen: Expedeon AG ISIN: DE000A1RFM03 Anlass der Studie: GBC-Vorstandsinterview Empfehlung: Vorstandsinterview Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker 'Wir haben selbst nochmals Aktien gekauft, weil wir an den Erfolg des Unternehmens glauben' Die Expedeon AG hat in den vergangenen Geschäftsjahren die 'Grow, Buy & Build'- Unternehmensstrategie erfolgreich umgesetzt. Seit 2016 hat die Gesellschaft insgesamt vier Unternehmensakquisitionen getätigt und damit ein breites Portfolio in den wichtigen Marktsegmenten Proteomik, Genomik und Immunologie aufgebaut. Zugleich weist die Gesellschaft deutliche Verbesserungen bei den operativen Kennzahlen auf, mit dem erstmaligen Überschreiten der EBITDA-Break-Even-Schwelle im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018. GBC-Analyst Cosmin Filker hat mit Expedeon-Vorstand Dr. Heikki Lanckriet über die jüngste Entwicklung und die Aussichten der Gesellschaft gesprochen. GBC AG: Herr Dr. Lanckriet, in der Unternehmenspräsentation ihres Geschäftsberichtes beschreiben Sie die Änderung der Expedeon von einem forschungsorientierten zu einem auf die Kommerzialisierung fokussierten Unternehmen. Können Sie dies näher erläutern? Dr. Heikki Lanckriet: Als sich SYGNIS und Expedeon 2016 zusammengeschlossen haben, hatte SYGNIS nur eine Technologie, die zudem noch in der Entwicklung war. Durch den Merger mit Expedeon und die im Anschluss durchgeführten Übernahmen von CBS Scientific Ende 2016, Innova Biosciences Mitte 2017 und zuletzt TGR BioSciences im Mai 2018 haben wir ein Portfolio an marktreifen bzw. bereits kommerzialisierten Technologien erworben. Genau hierum ging es in der Grow, Buy und Build-Strategie: schnell genug die kritische Masse zu erreichen, um am Markt bestehen zu können. Natürlich investieren wir weiterhin in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um unsere Technologien in neuen Produkten vermarkten zu können. Aber unser Fokus liegt nun klar auf der Vermarktung - und die Strategie geht auf: Unsere Umsätze erlauben es uns erstmals, unser operatives Geschäft selbst zu finanzieren. Expedeon steht damit erstmals überhaupt stabil auf eigenen Beinen. GBC AG: Welche Bereiche deckt die Expedeon-Produktpalette aktuell ab und welche Entwicklungschancen sehen Sie, vielleicht auch in Bezug auf die Zusammen-arbeit mit großen Anbietern? Dr. Heikki Lanckriet: Expedeon ist ein Anbieter für Laborreagenzien und Kits auf höchstem Qualitätsstandard, die in der Wissenschaft und in kommerziellen Labors eingesetzt werden können. Mit unseren bestehenden Produkten decken wir Genomik, Proteomik und Immun-Onkologie ab. Dabei zielen wir eindeutig auf die molekularbiologischen Wachstumsmärkte ab, wie mit Lightning-Link(R) z. B. auf den Protein-Labelling-Markt mit einem erwarteten Marktvolumen von 2,6 Milliarden USD in 2024 und einem jährlichen Wachstum von 11,7%. Auf Basis der CaptSureTM-Technologie soll eine Produktlinie entstehen, die eine zentrale Stellung im Markt für ImmunAssays einnimmt. Dieser Markt hat ein erwartetes Volumen von 24,1 Milliarden USD bis 2021 und eine jährliche Wachstumsrate von über 6%. Besondere Wachstumschancen für Expedeon sehen wir in den Bereichen, wo unsere wichtigsten Technologien - TruePrimeTM, CaptSureTM und LightningLink (R) - uns enorme Chancen eröffnen. Sowohl in der Molekularbiologie als auch in der Diagnostik kommt es heute nicht nur auf Genauigkeit und Reproduzierbarkeit an, sondern auch auf Multiplexing, also darauf, aus einer Probe unterschiedliche Biomarker nachweisen zu können. Dazu müssen Markierungen für Antikörper zur Verfügung stehen, die diese Unterscheidungen erlauben, z.B. kleine DNA-Fragmente oder Metall-Moleküle. DNA-Fragmente oder andere Moleküle können mit Lightning-Link(R) an einen Antikörper angehängt werden. In diesem Bereich arbeiten wir nicht nur an eigenen Produkten, sondern etablieren gerade auch verschiedene Partnerschaften. Die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen wird für uns einfacher, weil wir zunehmend als Experten für Antikörper-Konjugation wahrgenommen werden. So ergeben sich Chancen, unsere Produkte zuzuliefern und Liefer- und Lizenzvereinbarungen für die kommerzielle Nutzung und White-Label-Lösungen anzubieten. Wir können uns gut vorstellen, dass durch solche Vereinbarungen zum Beispiel im Diagnostika-Markt bis 2024 ein zusätzlicher Umsatz von bis zu 7 Millionen EUR im Jahr entsteht. GBC AG: Mit dem Erwerb der australischen TGR Biosciences im Mai 2018 haben Sie die eigene Produktpalette um die Kerntechnologie CaptSureTM erweitert. Was zeichnet die Technologie aus und wo kann diese angewendet werden? Dr. Heikki Lanckriet: CaptSureTM ermöglicht es, Biomarker schnell und einfach zu binden und so nachweisbar zu machen. Wissenschaftler arbeiten heute regelmäßig mit Antikörper-basierten Workflows, die langwierig, mit vielen Einzelschritten und hohen Kosten verbunden sind. Viele Wissenschaftler arbeiten mit platten- oder bead-basierten Assays, besonders häufige Beispiele sind ELISA und Lateral Flow. Explizit interessant wird CaptSureTM jedoch in Kombination mit LightningLink (R), das ist die Technologie, die wir mit Innova 2017 übernommen haben: Mit Lightning-Link(R) können Antikörper in nur einem Schritt markiert werden. In Kombination beider Technologien können die Forscher nun den Antikörper mit einer Markierung für den Nachweis versehen. Diese wird zu dem Gemisch hinzugefügt, aus dem der Nachweis erfolgen soll. Die entstandenen Komplexe aus dem markierten Antikörper und dem nachzuweisenden Biomarker werden mit CaptSureTM gebunden und dann nachgewiesen. GBC AG: Was sind die Vorteile der Expedeon-Produkte gegenüber den derzeit bestehenden Konkurrenzprodukten? Dr. Heikki Lanckriet: Unser Ziel bei Expedeon ist es, bestehende Abläufe in der Forschung in Frage zu stellen. Innovation heißt für uns, dass ein Arbeitsablauf durch unser Produkt schneller, einfacher, zuverlässiger und dadurch auch kosteneffizienter wird. Antikörper-Konjugation mit LightningLink (R) ist ein gutes Beispiel: zu unseren voraktivierten Tags müssen Sie nur den Antikörper zugeben und können das Experiment starten. Andere Arbeitsprotokolle erfordern lange Warte- oder Einwirkzeiten, Waschschritte und vieles andere mehr. Wenn der Wissenschaftler am Ende den Antikörper wieder vom Label lösen will, hat er eine erhebliche Menge des teuren Ausgangsmaterials verloren. Mit unserem Prozess können die Antikörper, die eingesetzt wurden, zudem nahezu vollständig wiederhergestellt und in die nächsten Versuche eingesetzt werden - das ist wichtig, denn Antikörper sind sehr teuer in der Anschaffung. GBC AG: Auch wenn die derzeitige Fokussierung auf der Kommerzialisierung der Produktpipeline liegt, werden Sie weitere Produkte in den Markt einführen? Dr. Heikki Lanckriet: Selbstverständlich! Wir investieren konstant in Forschung und Entwicklung, um neue Anwendungsfelder zu erschließen, die unsere Technologien ermöglichen. Im Mai haben wir mit ELISA-ONETM und CaptSureTM DIY ELISA zwei neue Kits auf den Markt gebracht, die beide im Segment Immunassays angesiedelt sind und CaptSureTM bzw. CaptSureTM und Lightning-Link(R) nutzen. Aber wir haben - durch die Expertenrolle, die wir mittlerweile innehaben - inzwischen auch die Möglichkeit, nicht nur unsere Endkunden aus dem akademischen Umfeld anzusprechen, sondern in zunehmendem Maße auch kommerzielle Kunden. GBC AG: In 2018 wurde auf EBITDA-Basis erstmals die Gewinnschwelle überschritten. Wie nachhaltig ist diese Entwicklung und wie schätzen Sie die künftige Ergebnisentwicklung ein? Dr. Heikki Lanckriet: Wir haben in den vergangenen Jahren hart gearbeitet und unsere Hausaufgaben gemacht. Wenn Sie die Zahlen seit 2016 ansehen sind die Umsätze, aber auch das EBITDA, kontinuierlich angestiegen. Auf Basis unserer bestehenden Produktplattform und der positiven Entwicklung gehen wir davon aus, dass wir weiterhin stark wachsen werden. Deswegen haben wir eine Verdopplung des bereinigten EBITDA auf 2 Mio. EUR und einen Umsatzanstieg im zweistelligen Prozentbereich für das Jahr 2019 prognostiziert. GBC AG: Sind weitere Akquisitionen geplant? Dr. Heikki Lanckriet: Geplant nicht, nein. Wir haben eine Plattform großartiger Technologien, mit denen wir sehr zufrieden sind und die uns weiterhin ein starkes Wachstum ermöglichen. Dennoch beobachten wir selbstverständlich den Markt und möchten nicht ausschließen, dass wir eine Akquisition in Erwägung ziehen würden, sollten wir eine exzellente Technologie, die zu unserem Portfolio komplementär ist und die zu einem guten Preis in einem profitablen Unternehmen vorfinden. Aber anders als in den vergangenen Jahren ist das kein Muss mehr. Da wir nun starkes operatives Wachstum vorweisen können, liegt unser strategischer Schwerpunkt nicht auf weiteren Akquisitionen. GBC AG: Zum Abschluss noch eine Frage. Sie und Ihr Vorstandskollege Herr Roth haben zuletzt immer wieder Aktien der Expedeon AG gekauft. Deshalb haben wir Sie auch in unseren Strategieindex, dem GBC Insider Focus aufgenommen. Was waren die Beweggründe für Ihre Käufe? Warum ist jetzt ein guter Kaufzeitpunkt für die Aktie und wo wird die Expedeon AG in fünf Jahren stehen? Dr. Heikki Lanckriet: Wir haben den Aktienkurs der Expedeon AG zuletzt unter Druck gesehen, allerdings ohne, dass dies durch Nachrichten aus dem operativen Geschäft des Unternehmens begründet gewesen wäre. Vielmehr war

die Kursentwicklung der allgemeinen Marktsituation geschuldet, in der zahlreiche Small- und Midcap Werte unter Druck gerieten. David Roth und ich haben uns dazu entschieden über Aktienkäufe das Vertrauen der Investoren zu stärken und dem Kapitalmarkt zu signalisieren, dass wir an den Erfolg des Unternehmens glauben. In den vergangenen drei Jahren haben wir Expedeon auf stabile Füße gestellt und die Grundlage für gesundes, nachhaltiges Wachstum gelegt und wir können uns nun verstärkt auf das starke organische Wachstum über unsere starken Technologien fokussieren. Dies versetzt uns in die Lage, einen Mehrwert für unsere Aktionäre und potentielle Investoren zu schaffen. Auf Basis von Know-how und geistigem Eigentum, Innovation und dem geschickten Ausnutzen sich bietender Marktchancen, wollen wir aus einem noch kleinen gesunden Unternehmen ein mittleres gesundes und profitables Unternehmen machen. Wir wollen für Fortschritte in der onkologischen und immunologischen Forschung stehen und in der klinischen Diagnostik marktführender Innovator werden. GBC AG: Hr. Dr. Lanckriet, ich danke Ihnen für das Gespräch.

