Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für London Stock Exchange vor Quartalszahlen von 4800 auf 5400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Börsenbetreiber befinde sich auf gutem Weg, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Wachstumsdynamik sorge für Unterstützung./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019 / 11:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2019 / 01:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-07-22/10:05

ISIN: GB00B0SWJX34