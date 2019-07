Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für das Papier des Pharmaherstellers Novartis von 83 auf 88 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Dynamik sei positiv, das Chance-Risiko-Verhältnis aber ausgewogen, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies auf angehobene Jahresprognosen des Konzerns wegen neuer Medikamente und verzögerter Konkurrenz durch Generika./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2019 / 19:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2019 / 08:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-07-22/10:07

ISIN: CH0012005267