Wien (www.anleihencheck.de) - Die Datenveröffentlichungen der kommenden Tage stehen im Zeichen der ersten relevanten Stimmungsumfragen für den Monat Juli, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Stimmung im Industriesektor in der Eurozone und in Deutschland habe sich seit Jahresbeginn nochmals merklich verschlechtert, insbesondere der deutsche Einkaufsmanagerindex (PMI) für das Verarbeitende Gewerbe notiere auf Niveaus, die sonst zumeist nur in Rezessionszeiten zu beobachten seien. Zwei Fragen seien in diesem Zusammenhang von zentraler Bedeutung. Erstens: Würden sich die zaghaften Stabilisierungstendenzen, die bei den Industrie-PMIs Deutschlands und der Eurozone zuletzt zu beobachten gewesen seien, fortsetzen und zweitens: Wie lange könne sich der stärker auf die Binnenwirtschaft fokussierte Dienstleistungsbereich (PMIs in Deutschland, Frankreich und der Eurozone klar über der 50-Punkte-Marke) von den rezessiven Tendenzen des Industriesektors abgrenzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...