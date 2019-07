Die britische Investmentbank HSBC hat Uber mit "Hold" und einem Kursziel von 49 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Auf dem Weg zur Profitabilität sehe er noch zahlreiche Hürden für den Fahrdienstvermittler, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Studie. Er nannte Regulierungsfragen und den hartnäckigen Wettbewerb als die größten Risiken./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019 / 21:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2019 / 04:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: US90353T1007