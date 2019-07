Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Vinci vor Halbjahreszahlen von 100 auf 101 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach starken Umsätzen im ersten Quartal rechne er mit guten Resultaten des Bau- und Infrastrukturkonzerns, schrieb Analyst Pierre Bosset in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019 / 13:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2019 / 01:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-07-22/10:13

ISIN: FR0000125486