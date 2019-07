Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Alstom mit "Buy" und einem Kursziel von 47 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Seit dem Verkauf der Energiesparte 2015 habe sich die Aktie des Zugherstellers branchenkonform entwickelt, hinke aber im bisherigen Jahresverlauf hinterher, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie traut ihr indes dank der besten Prognostizierbarkeit der Gewinne im Sektor künftig eine überdurchschnittliche Entwicklung zu./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2019 / 04:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-07-22/10:15

ISIN: FR0010220475