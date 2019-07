Vergangenen Freitagnachmittag endete die Zeichnungsfrist der MOREH-Anleihe. Alle im Orderbuch an der Börse München eingegangenen Aufträge wurden bedient. Bei angepeilten bis zu 35 Mio. EUR wurden innerhalb der Zeichnungsfrist TSV über 8,2 Mio. EUR geordert und damit das Mindestvolumen von 8 Mio. EUR übertroffen. Die 6,0%-MOREH-Anleihe ist ab heute an der Börse München handelbar. Heute außerdem in ...

