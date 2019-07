Eigentlich freuen sich Stromanbieter über neue Kunden. Doch nicht immer. Einige lehnen Neukunden einfach ab. Woran es liegt und wie Verbraucher sich schützen können.

Den Deutschen wird vorgeworfen, ihren Stromanbieter selten zu wechseln. Etwa drei von vier Haushalten sind Kunde beim Grundversorger, also etwa den lokalen Stadtwerken. Dabei sind die dortigen Tarife häufig viel teurer als die Angebote alternativer Stromlieferanten. Wechseln kann sich daher lohnen. Wenn es denn klappt. Denn es gibt Verbraucher, die Probleme bekommen, weil sie nach Meinung der Anbieter zu oft wechseln. Oder auch nur im Verdacht stehen, nicht besonders treu zu sein. Andere Gründe, etwa befürchtete Zahlungsschwierigkeiten, können ebenfalls dazu führen, dass Stromanbieter Interessenten ablehnen.Maximilian Both, Gründer und Geschäftsführer des Hamburger Unternehmens Wechselpilot, hat rund 20.000 Verträge ausgewertet und ist auf Auffälligkeiten bei den Ablehnungen gestoßen: "Einige Versorger sind durch extrem hohe Quoten aufgefallen", sagt Both. Während im Schnitt etwa jeder Zehnte wechselwillige Kunde abgelehnt werde, läge die Quote bei einigen Anbietern bei mehr als dem Doppelten. Die Anbieter Maingau Energie, Bochumer Stadtwerke, N-Ergie, E-wie-einfach und Vattenfall kämen auf besonders hohe Quoten.

Es kann durchaus nachvollziehbare Gründe geben, Kunden abzulehnen. Wenn Daten zum Beispiel falsch sind, funktioniert der Wechsel nicht. Dann ist es für Stromanbieter mitunter aufwendig, festzustellen, woran es eigentlich liegt: Hat sich der Name geändert? Ist in der Zählernummer ein Zahlendreher? Wurde der Zähler ausgetauscht? Einige Anbieter seien um das Einholen notwendiger Informationen sehr bemüht, heißt es beim Dienstleister Wechselpilot, der Kunden beim Stromanbieter-Wechsel unterstützt. Andere hingegen lehnten schnell ab - manchmal auch ohne nachvollziehbaren Grund. Besonders häufig seien Kunden mit einem hohen Jahresverbrauch von über 6000 Kilowattstunden betroffen, heißt es bei Wechselpilot. Aber auch Kunden, die vor dem Wechsel von einem Stromdiscounter beliefert wurden, würden häufiger abgelehnt als andere.

Angst vor den Tarifhoppern

Das hat mit dem Geschäftsmodell der Discount-Stromanbieter zu tun. Viele von ihnen gewinnen Neukunden fast ausschließlich über Vergleichsportale, wie Check24 oder Verivox. Dort werden die Anbieter und ihre Tarife oft rein nach Preis gelistet, meist bezogen auf den Preis im ersten Jahr. Anbieter mit den günstigsten Preisen gewinnen am meisten Neukunden.Um weit oben in den Vergleichslisten zu rangieren, drücken die Anbieter den Preis im ersten Jahr - mit Neukundenboni. Die Kosten im ersten Jahr sinken durch die Boni. Bleiben Kunden länger, entfallen die Boni, der Preis ...

