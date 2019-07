Ein Blick auf den langfristigen Kursverlauf zeigt ein sehr bedenkliches Bild im deutschen Automobilsektor, nach einem Verlaufshoch bei 2.051 Punkten in 2015 und einer anschließenden Korrektur zurück auf 1.140 Punkte wurde Anfang 2018 wieder ein Niveau bei 1.864 Punkten markiert. Auf der Unterseite hat sich dabei die Horizontalunterstützung um 1.200 Punkten als zuverlässige Kaufmarke etabliert, allerdings mahnt das kurzfristige Chartbild seit Anfang dieses Jahres zu allerhöchsten Vorsicht. In diesem Bereich wird derzeit an einer möglichen SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie um 1.200 Punkten gearbeitet. Das Gesamtkonstrukt seit Anfang 2015 könnte sich sogar als fallendes Dreieck herausstellen, wenn Käufer nicht bald wieder durchgreifen.

Akut absturzgefährdet!

